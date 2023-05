Dossena: “Ho rifiutato il rinnovo col Renate perché ho notato che l’entusiasmo e la voglia di soffrire erano scemate”

Il tecnico ex Renate ha commentato al Giornale di Carate la scelta di lasciare i nerazzurri al termine di questo campionato: “L’opzione inserita nel contratto non è scattata, quindi a fine stagione ho discusso con la società del mio futuro e mi è stato proposto il rinnovo. La scelta di rifiutare questa occasione è stata soltanto mia: ho percepito che il gruppo non sarebbe stato più disposto a sopportare certi carichi di lavoro, durante i mesi passati tutti mi hanno sempre seguito ciecamente, ma piano piano ho notato che l’entusiasmo e la voglia di soffrire erano un po’ scemate. Questo è un punto cardine del mio modo di allenare: se i tuoi ragazzi non hanno questa volontà è inutile proseguire considerando che nella prossima rosa ci saranno almeno una decina di elementi presenti anche nella vecchia”.

Foto: dossena-sito-ufficiale-ravenna