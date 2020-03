Dortmund, parla il ds Zorc: “Bisogna fermare anche la Bundesliga”

Bundesliga a porte chiuse? Sì, almeno per il momento. Perché diverse società stanno spingendo per la sospensione del campionato, come accaduto in Italia. Tra questi club c’è anche il Borussia Dortmund, come riferito dal direttore sportivo Michael Zorc: “Bisogna fermare anche la Bundesliga. Se lo fanno Serie A e Liga, perché noi dobbiamo andare avanti?”, le dichiarazioni del dirigente giallonero.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund