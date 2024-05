Dormita di Dumfries, assist di Doig per Laurienté: 1-0 Sassuolo all’intervallo

Il Sassuolo è in vantaggio sull’Inter alla fine del primo tempo. Buona prima frazione per gli emiliani, che con coraggio stanno affrontando i campioni d’Italia.

Parte meglio l’Inter, che ci prova con Bastoni e Lautaro, ma senza impensierire Consigli. Il Sassuolo cresce, prova al 16′ con Lipani, grande parata di Audero. Al 20′ vantaggio neroverde. Brutto pallone perso in modo superficiale da Dumfries, che sulla linea di fondo prova a difenderlo finendo però per farselo soffiare da Doig: palla al Laurienté e gran botta sotto l’incrocio del francese che porta in vantaggio i suoi. Gol pesantissimo, prima rete subita da Audero in questo campionato.

Risponde l’Inter con Dumfries che incrocia di destro, che però sfiora il palo. Sassuolo riesce a gestire bene il vantaggio fino al minuto di recupero quando arriva il pareggio nerazzurro. Fallo laterale per i campioni d’Italia, Carlos Augusto calcia di sinistro, una deviazione fa finire la palla a Lautaro che insacca. Lunga review al VAR per capire se il capitano nerazzurro è in fuorigioco ed è così. Gol annullato. Si resta sull’1-0 per il Sassuolo con cui si chiude il primo tempo.

