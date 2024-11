Dorival: “Neymar disponibile, ma rispettiamo la decisione del suo club”

Dorival Junior, tecnico del Brasile, ha rilasciato dichiarazioni durante la presentazione della lista dei convocati per le prossime sfide della Seleção:

“Posso confermare che Neymar si è reso disponibile per essere qui, ma avendo giocato pochi minuti dopo l’infortunio rispettiamo la decisione del suo club. Ci faremo trovare pronti per il suo rientro alla prossima convocazione dove lui sarà pronto”.

Poi su Vinicius: “Per me è stato ingiusto, perché era una ricompensa individuale e se c’è stato un giocatore decisivo e letale, che ha mostrato tutto il suo talento la scorsa stagione, è stato Vinicius. La maggior parte dei brasiliani ha preso coscienza di questa ingiustizia. A Dio piacendo, presto gli faremo fare una finale di Coppa del Mondo. Sono sicuro che un giocatore come Vinicius avrà ancora più stagioni per confermare quello che tutti sappiamo, ovvero che la scorsa stagione è stato il miglior calciatore del mondo”.

Foto: Instagram Dorival