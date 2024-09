Dorival: “Il Brasile sarà in finale al Mondiale del 2026. Potete anche filmarmi”

Dorival Junior, commissario tecnico del Brasile, risponde alle tante critiche che sono arrivate in questi giorni dopo l’eliminazione ai quarti di Copa America e la vittoria di misura contro l’Ecuador. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Paraguay, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica, l’allenatore ha spiegato senza paura: “Saremo in finale al Mondiale del 2026, ci giocheremo la vittoria. Potete anche filmarmi mentre lo dico, non ho dubbi, saremo lì”. Alle critiche, dopo la partita con l’Ecuador, aveva risposto anche Danilo, il quale aveva sottolineato l’importanza di quei tre punti per garantire maggiore tranquillità al gruppo squadra.

Foto: Instagram Dorival