Dorival (CT Brasile): “Ogni partita è difficile. L’ordine del calcio mondiale è cambiato”

Dorival Junior, CT del Brasile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle gare della qualificazione ai prossimi Mondiali.

Queste le sue parole: “Vinicius è tornato. Non ho avuto dubbi in nessun momento, giocherà al posto di Rodrygo. Conto su tutti, sono ottimi giocatori, che meritano rispetto e avranno delle opportunità. Si è creato un ambiente molto favorevole attorno alla squadra. Il calcio venezuelano è cresciuto: è stato portato avanti un lavoro molto serio, ci sono giocatori sparsi in tutto il mondo. Il Venezuela? Sono imbattuti in casa con due vittorie e tre pareggi, tra cui quelli con Argentina e Uruguay. Dimentichiamo le partite facili con Bolivia e Venezuela fino a qualche anno fa, l’ordine del calcio mondiale è cambiato e sarà difficile. C’è molta fiducia da quello che abbiamo visto in allenamento e spero che potremo ripeterlo sul campo”.

Foto: Instagram Dorival