Dorival (CT Brasile): “Endrick ha qualità esagerate. Sarà la stella per il prossimo decennio”

Questa notte alle 3, il Brasile farà il suo esordio in Copa America, quando sfierà il Costa Rica.

Dorival Junior, commissario tecnico della nazionale verdeoro, si è soffermato su diversi temi in conferenza stampa ed è stato interrogato anche sulla possibilità di vedere Endrick, il gioiellino del Real Madrid, dal primo minuto:

Queste le sue parole: ““Dobbiamo avere pazienza affinché trovi il suo posto. Ciò avverrà naturalmente. Ma ho le conoscenze per capire qual è il momento ideale per ogni giocatore. È una questione di tempo e di cosa accadrà al giocatore stesso. Forse non ci vorrà molto perché diventi titolare, perché è un giocatore dalle qualità impressionanti, esagerate. Sarà la stella per il prossimo decennio”.

Foto: Instagram Endrick