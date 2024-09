Dorgu, stella nascente del Lecce: gol all’esordio con la maglia della Danimarca

Questa Nations League sta regalando diverse emozioni, come la prima vittoria in gare ufficiali del San Marino contro il Liechtenstein, il gol numero 900 in carriera di Cristiano Ronaldo o il gol su punizione di Modric nel giorno in cui ha raggiunto Sergio Ramos al secondo posto nella speciale classifica dei giocatori con più presenze in Nazionale. La Serie A osserva attentamente questa competizione per seguire da vicino i talenti del nostro campionato che vi partecipano: tra questi c’è Dorgu, esterno classe 2004 del Lecce. All’esordio con la Nazionale maggiore, entrato al minuto 81 ha sbloccato il match tra la sua Danimarca e la Svizzera dopo 47 secondi dal suo ingresso. Il club salentino, sotto la guida di Pantaleo Corvino, sforna continuamente talenti, da Hjulmand a Gendrey passando per Pongracic. Ora anche Dorgu si aggiunge alla lista delle stelle nascenti e promettenti in casa Lecce. L’esterno ha vinto lo Scudetto Primavera agli ordini di Coppitelli, ottenendo il premio di miglior terzino sinistro della competizione. Il salto tra i grandi sembrava fisiologico e così è stato, con una novità però: se D’Aversa lo alternava con Gallo, sin da subito Gotti ha deciso di affidargli la fascia sinistra, in una zona più offensiva del campo.

Foto: Instagram dorgu