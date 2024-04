Dorgu: “Il mio sogno è giocare in Premier. Sono tifoso del Chelsea”

Patrick Dorgu, laterale mancino classe 2004 del Lecce, ha parlato ai canali del club, sul suo sogno nel cassetto.

Queste le sue parole: “È la mia prima stagione tra i professionisti, quindi è da considerarsi di puro apprendimento per il futuro della mia carriera. Non mi aspettavo di giocare così tanto. Ci sono sempre voci e ci sono state anche delle richieste al mio agente, ma in questo momento sono sotto contratto con il Lecce, poi si vedrà cosa succede. Sono un tifoso del Chelsea da molti anni, quindi ovviamente è un sogno. Questo non vuol dire che non posso trasferirmi in altre squadre della Premier League”.

Foto: Instagram Dorgu