Doppio Son e un autogol, il Tottenham di Conte vince e tiene viva la speranza Champions

Vittoria pesante per il Tottenham di Antonio Conte, che tiene viva la speranza per una complessa qualificazione in Champions League: gli Spurs sono infatti a tre punti da un Arsenal particolarmente in forma, con i Gunners che hanno anche una gara da recuperare. Il successo ottenuto contro un ostico West Ham, in ogni caso, è comunque importante sia per alimentare la possibilità di accedere alla massima competizione continentale sia per centrare quantomeno l’Europa League.

Il Tottenham ha incanalato fin da subito la gara verso i giusti binari, passando in vantaggio a seguito di un autogol di Kourt Zouma e raddoppiando con Son. Il West Ham ha poi provato a riaprirla con Mohamed Said Benrahma, ma gli Spurs hanno poi chiuso i conti grazie alla seconda rete firmata da Son.

Foto: Twitter Tottenham