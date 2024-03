Doppio Shomurodov, 4-2 Cagliari e Salernitana sempre più giù. Thorstvedt lancia il Sassuolo, ma al 90’ Kaio Jorge sbaglia un rigore

Il Cagliari ottiene la seconda pesantissima vittoria di fila, battendo la Salernitana 4-2. Gara in controllo degli isolani, sempre in comando.

E’ Lapadula al 12′ a sbloccare la gara, grande azione personale, saltato anche Ochoa per l’1-0. Il raddoppio al 40′, altra ripartenza dei sardi, Gaetano si invola verso la porta e insacca il 2-0, terzo gol con i sardi per l’ex Napoli. Salernitana che crolla a inizio ripresa, arriva il tris con Shomurodov, con l’ex Roma al primo gol in maglia rossoblu. Sembra fatta per il Cagliari che però trova una reazione dei campani. La Salernitana in due minuti la riapre. Prima Castanos, al 56′, poi Maggiore al 58′ riportano i granata a -1, sul 3-2 Cagliari. Salernitana che crea anche i presupposti per pareggiarla, ma il Cagliari la richude al 76′ ancora con Shomurodov.

Finisce 4-2, il Cagliari sale a 26, superando un bel filotto di concorrenti. La Salernitana resta a 14 sempre più ultima.

A Reggio Emilia, il Sassuolo torna alla vittoria contro il Frosinone che ora rischia davvero. Gara che viene controllata dagli ospiti, che però nel primo tempo non pungono, pur avendo il pallino del gioco in mano. Nella ripresa, si sblocca la gara, al 58′ è Thorstvedt a lanciare i neroverdi. Il Frosinone ci prova a reagire e al 90′ ha una chance colossale per non perderle. Calcio di rigore per una spinta di Ferrari su Cuni. Dagli 11 metri va Kaio Jorge che però tira fuori. Nel finale, assalto del Frosinone, alcune chance per il giovane Ibrahimovic che però non trova la porta.

Finisce 1-0, tre punti pesantissimi per il Sassuolo che sale a 23, a pari punti del Verona. Il Frosinone resta a 24 a -1 dalla zona retrocessione.

Foto: sito Cagliari