Doppio Scamacca e Berardi: 3–1 Sassuolo a Bologna

E’ terminata 3-1 per il Sassuolo la sfida delle 12,30 contro il Bologna, ad aprire le marcature ci pensa Scamacca al 35′ del primo tempo di testa sfruttando il calcio d’angolo di Berardi. Gli emiliani trovano il raddoppio al 75′ grazie alla rete siglata da Domenico Berardi, che riesce su corta respinta di Skorupski a segnare in rovesciata, il Sassuolo chiude successivamente il match con la doppietta di Scamacca al 80′ che riesce a prendere il tempo a Medel, sfrutta la giocata in verticale di Frattesi e trafigge il portiere. Il Bologna trova il gol al 92′ con Orsolini su calcio di rigore assegnato con l’uso del Var per fallo di mano di Ruan in scivolata.

Foto: Instagram Scamacca