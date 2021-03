Doppio Sanchez, l’Inter non si ferma: 2-1 a Parma, più 6 sul Milan

Al Tardini si sfidano Parma e Inter, gara che chiude questo turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A.

Parte subito forte la squadra di Conte con un tiro cross di Hakimi dopo 2′, ma non c’è nessuno pronto a ribattere in rete sulla respinta di Sepe.

Al 6′ ci prova Kucka, ma la difesa dell’Inter si oppone alla conclusione, sugli sviluppi dell’azione c’è un controllo VAR su un possibile rigore per fallo su Man che non viene assegnato.

Al quarto d’ora grande chance per Kurtic di testa sul traversone di Hernani, Handanovic risponde presente con un intervento tutt’altro che facile.

I nerazzurri si rendono pericolosi alla mezz’ora con Eriksen e due minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio di punzione doppia chance per Skriniar e Perisic. Anche Lukaku impegna Sepe al 40′. Resiste lo 0-0 dopo un bel primo tempo al Tardini.

Non ce la fa Dennis Man e alla prima da titolare è costretto ad abbandonare il campo per un colpo. Dentro Mihaila nella ripresa, il rumeno aveva avuto problemi per tutta la seconda metà del primo tempo ma aveva stretto i denti fino all’intervallo.

Al 55′ bella inbucata di Brozovic per Lukaku, c’è un rimpallo che favorisce Sanchez, il cileno va al tiro a botta sicura, Sepe tocca ma Gagliolo non riesce a salvare in tempo, è il vantaggio dell’Inter.

Al 62′ arriva il raddoppio in contropiede dei nerazzurri, con un Lukaku incontenibile in progressione: Valenti non lo tiene e il belga serve Sanchez che fa agevolmente 2-0.

Arriva la reazione del Parma, al 72′ Pezzella galoppa sulla sinistra e mette un cross preciso per Hernani, il brasiliano da due passi batte Handanovic. Nei minuti finali arriva l’esordio di Graziano Pellè coi ducali.

Vittoria importante e non facile per l’Inter, che sfrutte al meglio il pareggio di ieri del Milan e si porta a +6.

Foto: Twitter Inter