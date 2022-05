Doppio Lukaku, ma non basta: Chelsea ripreso al 97′ dal Wolverhampton

Non è bastata la doppietta di Romelu Lukaku al Chelsea per avere la meglio contro il Wolverhampton che, nel match giocato quest’oggi, ha trovato la rete del 2-2 al 97′ con Coady, dopo aver accorciato le distanze con Trincao. Complice tale pareggio, i Blues devono ora guardarsi dall’Arsenal, distante quattro punti ma con una partita in meno, così come dal Tottenham quinto, dato che la banda di Conte è a 6 punti, ma anch’essa con un match da recuperare.

Foto: Twitter Champions League