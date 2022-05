Doppio Lautaro e Sanchez: l’Inter rimonta da 0-2 a 4-2 e torna in vetta da sola per due notti

L’Inter batte in rimonta l’Empoli per 4-2 e supera, momentaneamente il Milan in vetta al campionato. Gol ed emozioni nel primo. I toscani hanno vissuto l’intera frazione in vantaggio grazie alle reti di Pinamonti (che non ha esultato) e Asllani, entrambe di pregevole fattura per costruzione dal basso (la prima) e tecnica del singolo (la seconda, scintillante il controllo del giovane centrocampista). I nerazzurri, squadra mai doma, sono tornati in vita grazie all’autogol di Romagnoli su cross di Dimarco, prima di trovare il pareggio al 45′ con Lautaro Martinez, al diciottesimo gol in campionato (record personale). Polemiche per un presunto fallo di Barella sul gol dell1-2 dei campioni d’Italia.

Nella ripresa, assalto totale dell’Inter nei primi minuti. Vicario è miracoloso in 3-4 occasioni, ma al 64′, ancora Lautaro Martinez (che ritocca il record con 19 gol) insacca la rete del 3-2. L’Inter abbassa i ritmi, l’Empoli non riesce a pungere, e si arriva alla fine della gara, con un palo al 92′ di Dzeko in contropiede.

Al 95′ segna anche Sanchez che sugella il successo nerazzurro.

Finisce 4-2, l’Inter torna in vetta per due notti, salendo a 78 punti, contro i 77 dei cugini, in campo domenica a Verona.

Foto: Twitter Inter