Doppio Lautaro e Lukaku: Inter, 3-0 nel derby e “più 4”. Handanovic decisivo

L’Inter vince il derby per 3-0 con doppietta di Lautaro (5’ pt e 12’ st) e gol di Lukaku (21’ st) e consolida il primo posto portandosi a più quattro proprio sul Milan. Ma è un risultato che non rende l’idea dell’andamento della partita, il Milan sotto di un gol ha sfiorato per tre volte il pareggio in avvio di ripresa, fermato da un sensazionale Handanovic (due volte su Ibrahimovic, subito dopo su Tonali). L’Inter è partita meglio e ha trovato il vantaggio in avvio: cross di Lukaku da destra, colpo di testa di Lautaro completamente dimenticato dalla difesa rossonera. Il Milan ha sfiorato il pari con Theo Hernandez nel primo tempo, ha rischiato di incassare il raddoppio dopo un tiro di Perisic (molto positivo) respinto da Donnarumma con Lautaro che poi non ha trovato lo specchio. Nella ripresa il Milan molto bene, tre volte vicino al gol con Handanovic superbo protagonista, poi il raddoppio di Lautaro servito da Perisic e tris di Lukaku dopo un’azione delle sue con un sinistro imprendibile. E ora l’Inter vola…

Foto: Inter Instagram