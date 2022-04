Doppio Lautaro e Gosens: 3-0, l’Inter in finale di Coppa Italia. Il Var annulla un gol di Bennacer

L’Inter è la prima finalista di Coppa Italia 2021-22. I nerazzurri si impongono nel derby con il Milan per 3-0.

L’Inter a freddo sblocca il derby al 4′. Destro al volo di Lautaro Martinez, Maignan tocca ma non riesce a deviare. Inter in vantaggio.

Il Milan all’inizio accusa il colpo, ma poi inizia a carburare, giocando per 20 minuti nella metà campo nerazzurra. I rossoneri costruiscono 5 palle gol importanti, 3 con Leao, una con Saelemaekers e una con un salvataggio sulla linea di Perisic su Kessie.

Nel momento migliore dei rossoneri, in contropiede, l’Inter colpisce. Al 42′, palla di Correa per Leao che sguscia via alla difesa del Milan e con un pallonetto batte Maignan. L’Inter si porta sul 2-0, e va all’intervallo con un vantaggio importante.

Nella ripresa, il Milan prova a riaprire la gara, impensierendo Handanovic. Al 70′, episodio destinato a far parlare a lungo.

Il Milan trova il gol del 2-1. A segnare è Bennacer, con un tiro da fuori ma ci si accorge subito che sicuramente l’esultanza dei rossoneri deve attendere. Prima si verifica per un eventuale fallo di mano di Tomori, che spizza la palla, ma il VAR dice che è tutto ok.

Quello che salta subito all’occhio è la posizione irregolare di Kalulu. Il VAR richiama Mariani al video. E’ il fischietto a decidere se la posizione del difendere del Milan è influente e arreca danno ad Handanovic. E infatti il gol viene annullato per il fuorigioco di Kalulu.

Nel finale, all’83’, Gosens trova il 3-0 che fa calare il sipario al derby e che manda l’Inter in finale di Coppa Italia, che se la vedrà con la vincente di Juve e Fiorentina.

Foto: Twitter Inter