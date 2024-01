Doppio Koopmeiners elimina il Milan: l’Atalanta trova la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia

L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia e sfiderà la Fiorentina, dopo l’impresa a San Siro. Battuto in rimonta il Milan 2-1. Nel primo tempo, accade tutto in due minuti, nel finale. Gara molto equilibrata, con pochissime palle gol, e i primi due tiri in porta sono arrivati i gol.

Al 45′, il dato recitava 4 tiri, 0 in porta, gara equilibrata ma abbastanza brutta. Partita che aveva avuto un sussulto al 39′, con l’Atalanta che chiedeva un calcio di rigore, Gasperini protesta, viene ammonito. continua a protestare e viene espulso.

Gara che sembra scivolare verso lo 0-0, poi si accende Theo Hernandez. che gioca da centrale. Ma il suo ruolo è esterno sinistro e lo dimostra, discesa clamorosa sulla sinistra, azione magistrale, palla per Leao che calcia e porta in vantaggio il Milan. Ma la risposta dell’Atalanta è veemente, grande azione dei bergamaschi, palla per Koopmeiners, che insacca per il pareggio immediato dopo pochi secondi.

Nella ripresa, comincia fortissimo l’Atalanta. Maignan salva sulle azioni di Miranchuk e Koopmeiners. Al 58′, guadagna un rigore la Dea, fallo di Jimenez, che prende palla e gambe dell’avversario. Dagli 11 metri, Koopmeiners trova la rete del 2-1 e del sorpasso bergamasco. Atalanta che ha 2-3 chance per chiudere la gara, ancora Koopmeiners ed Ederson hanno le chance per il 3-1, ma la palla finisce fuori di poco.

Allora cresce il Milan, che nel finale inserisce dentro anche Giroud e assalta la porta bergamasca. Arrivano 4 minuti di recupero. Il Milan protesta per un rigore finale, ma non c’è nulla e allora arriva il fischio finale.

L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia, sfiderà la Fiorentina. Delusione per il Milan.

Foto: twitter Atalanta