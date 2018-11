Doppio Keita, Martinez e l’Inter cala il tris al Frosinone

L’Inter archivia definitivamente il tonfo di Bergamo con l’Atalanta e piega il Frosinone per 3-0. I nerazzurri partono subito forte, gli ospiti provano a contenerli, ma un super Keita apre le danze, dopo vari tentativi, al 10′. Nella ripresa l’inerzia dell’incontro non cambia e Lautaro Martinez raddoppia di testa. Nel finale, ancora il senegalese ex Lazio, alza la voce e si prende la scena firmando la doppietta personale. Luciano Spalletti sorride e riparte calando un tris che gli permette di agganciare momentaneamente il Napoli al secondo posto a quota 28, i ciociari di Moreno Longo restano fermi in penultima posizione con 7 punti.

Classifica: Juventus 37; Inter, Napoli 28; Lazio 22; Milan 21; Roma, Sassuolo 19; Atalanta 18; Torino, Fiorentina, Parma 17; Sampdoria 15; Cagliari, Genoa 14; Spal 13; Udinese 12; Bologna 10; Empoli 9; Frosinone 7; Chievo* 0.

* -3 di penalizzazione

Foto: Inter Twitter