Doppio Ighalo, Shaw e lo United piega il Derby County in FA Cup. Rooney sfiora il gol dell’ex

Il Manchester United piega facilmente in trasferta il Derby County e avanza in FA Cup. Sullo 0-0, l’illustre e attesissimo ex Wayne Rooney, sfiora il gol con un magistrale calcio di punizione dal limite deviato in corner da Romero. Poi Shaw sblocca il match con un sinistro da fuori, Ighalo raddoppia poco prima dell’intervallo e, nella ripresa, ancora la vecchia conoscenza dell’Udinese cala il tris. A seguire il quadro completo dei quarti di finale in programma tra il 20 e il 22 marzo:

Sheffield United-Arsenal

Newcastle United-Manchester City

Norwich-Manchester United

Leicester-Chelsea

