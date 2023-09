Doppio Gondo, blitz Reggiana (2-1). E Alvini sempre più nei guai

La Reggiana vince nettamente in casa dello Spezia (a Cesena) per 2-1. Decide una doppietta di Gondo, che segna al 50′ e all’81’. Inutile la rete di Francesco Pio Esposito al 95′ per i liguri. Un successo che regala la prima vittoria in campionato alla Reggiana, che sale a 6 punti, dopo i 3 pareggi precedenti. Per lo Spezia, invece, inizio pessimo, con un punto conquistato in 5 partite. Balla la panchina di Massimiliano Alvini, già in discussione.

Foto: Instagram Spezia