Doppio Dybala, Higuain e Douglas: poker Juve all’Udinese, Sarri vola ai quarti di Coppa

Tutto facile per la Juve. I bianconeri di Maurizio Sarri schiantano l’Udinese con un sonoro 4-0 e volano ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, Higuain sblocca la contesa già al 16′ (splendida combinazione con Dybala), Paulo raddoppia dieci minuti dopo e al 26′ la gara di fatto non c’è più. La Joya firma il tris e la sua doppietta personale in avvio di ripresa con una magnifica conclusione a giro, poi ci pensa Douglas Costa (al 61′) a realizzare il calcio di rigore per il definitivo poker bianconero. Ora la Juve nei quarti affronterà la vincente di Parma-Roma, in programma domani.

Foto: Twitter ufficiale Juve