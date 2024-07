Doppio Colombo e acuto di Nasti: 3-2 Milan sul Manchester City

Buona prestazione del Milan e vittoria per 3-2 sul Manchester City allo Yankee Stadium di New York. Doppietta di Colombo nel primo tempo, acuto di Nasti nel finale e tante indicazioni positive per Paulo Fonseca.

Nel primo tempo Manchester City in vantaggio con Haaland al 19’ dopo un errore in fase di impostazione del Milan, bravo Bobb a servire l’attaccante per una conclusione imprendibile. Al 30’ il pareggio rossonero con Lorenzo Colombo bravo a inserirsi su un cross pennellato di Chukwueze dalla destra, colpo di testa imparabile. Stessa trama al 34’ per il sorpasso del Milan: il nigeriano al servizio sempre da destra, Colombo implacabile con un sinistro al volo. Al 40’ brutte notizie per Florenzi costretto a lasciare per un infortunio al ginocchio (al suo posto Pobega). Buona prestazione della squadra di Fonseca che ha cercato di talento con personalità e con discrete trame. Nella ripresa il pareggio del Manchester City al 10’: spunto di Hamilton e assist per McAtee che batte di testa Torriani. Ma dopo una girandola di cambi il Milan trova il gol della vittoria al 33’: assist di un attivo Saelemaekers da destra, irruzione di Nasti (subentrato proprio a Colombo) per una bella e imprendibile girata che si infila nell’angolino, inutile il tuffo di Ederson. Prossimo appuntamento del Milan nella notte del 2 agosto contro il Real Madrid.

Foto: Instagram Milan