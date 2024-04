Doppio Castellanos non basta alla Lazio. Il guizzo di Milik porta la Juve in finale di Coppa Italia

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2023-24. I bianconeri giocano una gara pessima a Roma, perdendo 2-1 all’Olimpico, in casa della Lazio, salvandosi solo sul finale, trovando con Milik la rete del 2-1 che li porta in finale e che risponde alla doppietta di Castellanos che aveva pareggiato il 2-0 dell’andata a Torino.

Gara che inizia con le due squadre che si studiano, alla prima occasione la sblocca la Lazio. Al 12′, angolo di Luis Alberto, a centro area svetta Castellanos che anticipa Alex Sandro e batte Perin con un bel colpo di testa. Vantaggio Lazio che dimezza il passivo accumulato all’andata a Torino.

La Juve reagisce al 21′, bella azione di Chiesa sulla sinistra, palla in mezzo dove sbuca Vlahovic che da un metro calcia verso la porta, ma trova un miracoloso intervento di Mandas che salva. La gara poi si equilibria, c’è una chance per la Juve con un colpo di testa di Rabiot, ma poche vere occasioni da gol fino al 43′, quando ancora Castellanos ha una palla clamorosa per il 2-0. Imbucata ancora di Luis Alberto, Castellanos si presenta da solo davanti a Perin che in uscita salva la sua porta. Grande chance per il raddoppio dei biancocelesti che chiudono il primo tempo avanti per 1-0.

Nella ripresa, pronti via e la Lazio raddoppia, pareggiando il 2-0 dell’andata. Serie di rimpalli, palla che arriva a Castellanos, Bremer difende male, e il Taty fa 2-0, doppietta clamorosa. La Lazio trova il 2-0 e pareggia i conti al 47′ rispetto all’andata.

La Juve si scuote, grossa chance per Vlahovic, servito da McKennie. Il serbo anticipato quasi sulla linea di porta da Marusic che salva un gol già fatto. Ancora Vlahovic un minuto dopo, di destro, calcia sul fondo.

La Lazio prova a cercare il terzo gol nelle ripartenze, ci provano da fuori Luis Alberto e Marusic, ma non creano problemi a Perin. Allegri cambia tutto all’80’, dentro Milik e Yildiz, per Vlahovic e McKennie. E proprio Milik è l’uomo della provvidenza per Allegri. Azione bianconera, palla in mezzo per Weah che calcia, ma il tiro diventa un assist per Milik che insacca, a 2 minuti dal suo ingresso in campo. Un gol pesantissimo per i bianconeri che vorrebbe dire finale.

La Lazio ovviasmente si riversa in avanti alla ricerca del 3-1 per allungare la gara ai supplementari. Ma i bianconeri riescono a difendere, perdendo 2-1, ma centrando la finale di Coppa Italia, che si giocherà all’Olimpico il 15 maggio. La Juve attende la vincente di Atalanta e Fiorentina.

Foto: twitter Juve