Doppio Belotti e Nico: orgoglio e 3-2 Fiorentina. L’Atalanta chiude al quarto posto

Il campionato di Serie A è ufficialmente finito, è terminato infatti anche il recupero della ventinovesima giornata tra l’Atalanta e la Fiorentina terminato 2-3 per la viola. Partita che si dimostra frizzante sin dai primi minuti, sono infatti due le reti nei primi dodici minuti di gioco. A sbloccare il match per la Fiorentina ci ha pensato Andrea Belotti al sesto minuto di gioco su un grande assist di sinistro di Castrovilli. Non si è fatta attendere la replica della Dea, che pareggia sei minuti più tardi grazie alla rete del solito Lookman, imbeccato da un tracciante illuminante di De Ketelaere. La Viola non si arrende e replica nuovamente grazie alla rete del proprio capocannoniere Nico Gonzalez che imbeccato da capitan Biraghi infila il pallone in rete con un bellissimo sinistro al volo approfittando della staticità dei difensori della Dea, sancendo il nuovo vantaggio dei ragazzi di Italiano. Anche in questo caso però la replica dell’Atalanta arriva puntuale grazie a Scalvini (uscito per infortunio all’84’) il quale, dopo un passaggio di Lookman, infila la palla all’angolo con un gran destro da fuori, siglando il 2-2. Il risultato però è provvisorio: infatti nei primi minuti di recupero arriva il nuovo vantaggio viola di Belotti che spinge il pallone in porta dopo un tiro deviato, siglando così la propria doppietta personale. Poco prima era stata negata la gioia del gol a Ranieri che aveva messo il pallone in rete su cross di Nico Gonzalez. E’ 2-3 all’intervallo. Dea arrembante già dall’inizio del secondo tempo sfiorando il vantaggio per ben tre volte: De Ketelaere con un velenoso tiro-cross (47′), Pasalic che centra la traversa dopo essere stato servito da Lookman (54′) e Miranchuk (entrato al posto di Holm) che dopo essere stato servito da Scamacca (entrato al posto di Lookman) spedisce di poco fuori con il sinistro. Prova a cambiare le carte in tavola Gasperini cercando di agguantare almeno il pari, inserendo El Bilal Touré e Djimsiti al posto di De Ketelaere e Toloi, ma il risultato resta invariato. La Fiorentina con orgoglio risponde alla sconfitta in finale di Conference, la Dea chiude il campionato al quarto posto.

Foto: instagram Fiorentina