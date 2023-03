Doppietta Rabiot, Bremer e Soulé. La Juve batte 4-2 la Samp. Vlahovic sbaglia un rigore

La Juve batte 4-2 la Sampdoria, con i bianconeri avanti di due gol, che si fanno rimontare in due minuti dalla Sampdoria per il 2-2. La Juve la sblocca all’11’ con Bremer all’11’. Il 2-0 arriva al 26′ con Rabiot, ancora su colpo di testa.

Juve che sembra in assoluto controllo, ma la Sampdoria non demorde.

Al 31′ Augello riapre la gara, con un destro in area di rigore, dopo un rimpallo. Il pareggio un minuto dopo, con Djuricic che da solo, in area, spiazza Perin.

Samp che nel finale ha avuto anche la chance per il 3-2, ma la Juve se l’è cavata. Primo tempo che quindi si chiude sul 2-2.

Nella ripresa, le emozioni non si placano. La Juve ritorna avanti sul 3-2 ancora con Rabiot. Il francese trova un bel gol di sinistro da fuori area. Proteste Samp per un possibile tocco di braccio del francese.

Juve che ha la chance del 4-2. Cuadrado si procura un rigore. Dagli 11 metri va Vlahovic per sbloccarsi ma il serbo prende il palo. La Samp allora ci prova e nel finale prova a pareggiarla, ma è ancora la Juve con Soulé a sprecare il 4-2 al 92′.

Ma il quarto gol arriva. Vlahovic colpisce una traversa (non è serata e momento per lui), sulla respinta rete di Soulé per il 4-2. Primo gol in Serie A per l’argentino.

La Juve quindi vince, sale a 38 punti e si porta a -4 dall’Atalanta in zona Uefa.

Foto: Instagram Rabiot