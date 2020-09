Doppietta per Lukaku e Lautaro, l’Inter stende la Carrarese 7-0

Continua senza sosta il percorso di preparazione per l’Inter di Antonio Conte che ha rimandato di una settimana il via in Serie A. I nerazzurri, nell’allenamento odierno congiunto contro la Carrarese, hanno vinto 7-0 senza andare mai in affanno. Nel primo tempo i gol di Young, Sanchez e la doppietta di Lukaku. Nella ripresa invece ci pensano Lautaro Martinez – due volte – e Salcedo ad arrotondare il risultato finale.

Foto: twitter Inter