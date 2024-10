Frattesi (doppietta) e Lautaro, tris Inter a Empoli. Il Venezia ribalta l’Udinese (3-2)

Sono appena terminate le sfide delle 18:30 di Serie A. Al Castellani l’Inter vince 3-0 contro l’Empoli. La sfida per i padroni di casa si mette subito in salita con l’espulsione di Goglichidze al 19′, nella ripresa l’Inter la sblocca con Frattesi al 46′. Ed è sempre il centrocampista italiano a siglare la rete del 2-0 al 67′, mentre il punto esclamativo sulla vittoria lo mette Lautaro al 79′. Al Penzo, invece, vince il Venezia contro l’Udinese: 3-2. Una vittoria arrivata in rimonta per la squadra di Di Francesco che ribaltano lo 0-2 iniziale firmato da Lovric e Bravo, con la doppietta di Pohjanpalo su rigore e la rete di Nicolussi Caviglia.

Foto: Instagram Serie A