Doppietta Felipe Anderson e Vecino. La Lazio avanti 3-1 sulla Salernitana (Tchaouna) al 45′

La Lazio conduce 3-1 sulla Salernitana a fine primo tempo all’Olimpico. Gara in controllo dei biancocelesti, che comuqnue si presentano in campo con ben 5 assenze. Ma l’approccio è quello giusto per gli uomini di Tudor che aprono la gara con Felipe Anderson al 7′. Il raddoppio al 14′ con Vecino, in una gara che sembra ormai giò segnata dopo un quarto d’ora.

Ma la Salernitana ha un sussulto di orgoglio e riapre la contesa con Tchaouna, dopo 2 minuti, al 16′. I granata creano anche i presupposti per provare a pareggiare ma poi la Lazio ristabilisce il doppio vantaggio al 35′ con Felipe Anderson autore di una doppietta.

Termina il primo tempo sul 3-1 per i romani.

Foto: twitter Lazio