DOPPIETTA E SALVEZZA PER LO STOCCARDA: ENZO MILOT, IL MATTATORE DEL VOLKSPARKSTADION

Lo Stoccarda giocherà ancora in Bundesliga. Dopo la vittoria per 3-0 nella sfida d’andata, gli svevi hanno vinto anche il ritorno dello spareggio promozione-salvezza contro l’Amburgo. Al Volksparkstadion è finita 3-1 per gli uomini di Sebastian Hoeness trascinati da Enzo Millot, autore di una doppietta, e alla rete scaduto di Silas. Il sogno rimonta dell’Amburgo è durato solo 45 minuti.

Un successo che porta il nome di Enzo Millot: il classe 2002 pareggia al 48′ e, 16 minuti dopo, raddoppia. Un gol che taglia le gambe all’Amburgo, condannandolo alla Zweite Liga per la sesta stagione di fila.

Nasce in Francia, da genitori della Martinica, cresce calcisticamente nelle giovanili del Monaco, fino a esordire in prima squadra il 4 ottobre 2020 in occasione della partita di campionato persa per 1-0 contro il Brest

Poco spazio per lui nel Principato e dopo appena 2 presenze, il agosto 2021 il centrocampista francese firma un contratto quadriennale coi tedeschi dello Stoccarda. Il 5 aprile 2023 segna il suo primo gol con la maglia dello Stoccarda nella gara valevole per i quarti di finale di coppa nazionale. Ieri la prima doppietta in Germania che ha allontanato i brutti pensieri per lo Stoccarda. E chissà che non sia la svolta della sua carriera…

Foto: Screen Instagram Stoccarda