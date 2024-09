Doppietta di Vlahovic e prima gioia di Conceicao, la Juve torna a vincere e continua a blindare la porta: 3-0 al Genoa

La Juventus torna a vincere: 3-0 al Ferraris contro il Genoa. Per il primo squillo della gara si dovrà aspettare il 35′ quando Yildiz entra in partita e affonda in area di rigore, poi il suo cross dal fondo, all’interno dell’area, non trova nessuno pronto al tap-in in area dopo il velo di Vlahovic. Al 44′ altra discesa di Nico Gonzalez sulla sinistra, che arriva sul fondo e cerca il cross in mezzo: Gollini tocca rischiando di buttarsi la palla nella propria porta. La ripresa inizia con il calcio di rigore per i bianconeri: mano di De Winter in area, Colombo non ha dubbi. E Vlahovic non sbaglia e piazza il pallone sotto l’incrocio alla sinistra di Gollini. Al 55′ arriva anche il raddoppio bianconero e la doppietta personale per Dusan Vlahovic: palla in profondità di Koopmeiners per il serbo che controlla e con una gran botta di mancino a incrociare batte Gollini. Al 62′ entrano Douglas Luiz e Conceicao. E quest’ultimo ci mette appena due minuti a rendersi pericoloso. Il portoghese guadagna la linea del fondo e serve Koopmeiners che colpisce la traversa da due passi. Il sigillo finale sulla gara arriva all’89’ con la prima rete con la maglia bianconera di Francisco Conceicao. Termina così 0-3 al Ferraris, la Juventus torna a vincere, va in vetta scavalcando Milan e Torino in attesa dell’impegno dei granata, e continua a blindare la porta: la difesa bianconera non ha mai subito gol in questa Serie A.

Foto: Instagram Juventus