Bonaventura, doppietta di Vlahovic e Maleh: poker della Fiorentina sulla Salernitana

Non si ferma la Fiorentina di Italiano che schianta nettamente la Salernitana al “Franchi” per 4-0. Gara mai in bilico, controllata dai viola senza problemi contro i campani.

Vantaggio della Fiorentina al 31′ con Bonaventura, che sblocca la gara fin lì abbastanza equilibrata. All’intervallo si teme per la caviglia di Vlahovic, dolorante, ma il serbo stringe i denti e fa bene perchè è il protagonista della ripresa.

Vlahovic segna il raddoppio al 51′, poi cala il tris all’84’ nel momento migliore dei granata.

Al 90′ primo gol in Serie A per Maleh che cala il poker della Viola.

La Fiorentina vola al quinto posto, a 30 punti, resta ultima con 8 punti la Salernitana di Colantuono.

Foto: Twitter Fiorentina