Doppietta di Simeone e Ostigard: il Napoli fa cinque su cinque. Ora ad Anfield per difendere la vetta del girone

Il Napoli domina i Rangers: finisce 3-0 al Diego Armando Maradona. Partono forte gli uomini di Luciano Spalletti e dopo 10′ arriva subito la prima rete firmata da Giovanni Simeone: bella verticalizzazione di Di Lorenzo e grande girata di prima intenzione dell’argentino, che stoppa e conclude incrociando e beffando McGregor sul palo più lontano. Al 16′ arriva anche la doppietta di Simeone: Mario Rui, dalla trequarti, imbecca perfettamente il Cholito che, di testa in tuffo, insacca per il 2-0. Ma il Napoli non si ferma, gioca e convince. E sfiora anche il gol del 3-0 con Ndombele, ma il tiro del francese si stampa con forza sulla traversa. Nella ripresa il Napoli pensa più a gestire la palla, ma senza riunciare ad attaccare quando si presenta l’occasione giusta. E al 81′ gli azzurri calano il tris con Leo Ostigard bravo ad insaccare di testa il calcio d’angolo battuto da Raspadori. Adesso al Napoli basterà non perdere con più di tre reti di scarto ad Anfield per passare come capolista del girone A.

Foto: Instagram Napoli