Doppietta di Dia, gol e assist di Dele-Bashiru: Lazio avanti 3-0 sulla Dinamo Kiev all’intervallo

La Lazio conduce per 3-0 sulla Dinamo Kiev al termine della prima frazione di gioco. Ottimo inizio per la squadra di Baroni, che passa grazie alla rete di Boulaye Dia, utilizzato da centravanti per l’occasione: l’ex Salernitana avvia e chiude l’azione scambiando il pallone con Pedro, battendo a tu per tu Bushchan. Il raddoppio arriva al 34′ con la prima rete in biancoceleste di Dele-Bashiru che imbucato in profondità da Vecino, non sbaglia. La Lazio, però, non ha intenzione di fermarsi. E arriva anche la rete del 3-0 firmata da Dia: Dele-Bashiru guadagna il fondo e mette un cross morbido per il centravanti che non sbaglia e trova la doppietta personale. Da sottolineare anche la prestazione di Provedel che si è opposto con due grandi interventi blindando la porta della squadra di Baroni.

Foto: Instagram Lazio