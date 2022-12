Doppietta di Benzema: il Real batte 2-0 il Valladolid e supera momentaneamente il Barcellona

Riparte bene il Real Madrid di Ancelotti in Liga, dopo la sosta per il Mondiale. Le merengues vincono 2-0 in casa del Real Valladolid. Un successo che permette agli uomini di Ancelotti di tornare in vetta al campionato, superando momentaneamente il Barcellona. Decisiva una doppietta di Benzema all’83’, su calcio di rigore e all’89’. Il francese trascina i suoi, dopo essere stato l’assente eccellente del Mondiale.

Foto: Instagram Benzema