Doppia tegola per il Cagliari: Lapadula si è operato alla caviglia. Lesione del legamento crociato per Rog

Doppia tegola per il Cagliari: Gianluca Lapadula, che ha dei problemi alla caviglia e si è sottoposto ad un intervento chirurgico di correzione. Ma non è l’unica brutta notizia per Claudio Ranieri. Marko Rog ha rimediato un altro infortunio grave: lesione del legamento crociato anteriore. Di seguito la nota ufficiale dei rossoblù: “Il calciatore Gianluca Lapadula nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Villa Stuart di Roma: gli esami hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra che ha richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L’operazione, eseguita dal professor Attilio Santucci e dal dott. Fabrizio Forconi, è perfettamente riuscita.

A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 il calciatore Marko Rog è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore”.

Foto: Instagram Lapadula