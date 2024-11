Doppia seduta per il Lecce di Giampaolo, proseguono i lavori per Berisha, Burnete e Pierret. Il comunicato

Il comunicato:

“Squadra impegnata in una doppia seduta di allenamento al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo. Assenti, oltre a Bonifazi, i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali: Banda (infortunato e che si sottoporrà a visita medica da parte della propria Federazione), Daka, Dorgu, Gaspar, Krstović, McJannet, Rafia e Ramadani. Coulibaly, Hasa e Marchwiński si sono allenati regolarmente in gruppo mentre proseguono con il lavoro personalizzato Berisha, Burnete e Pierret. Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare”.

Foto: twitter Lecce