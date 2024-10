“Doppia Curva”, i dirigenti di Inter e Milan verranno ascoltati da un Comitato Antimafia

Novità sull’inchiesta Doppia Curva, che il 30 settembre ha portato all’arresto di svariati vertici dei gruppi ultras di Inter e Milan. L’indagine condotta dal gip Santoro e dai pm Storari e Ombra aveva portato all’arresto di 19 persone, fra cui i leader delle due tifoserie, Marco Ferdico e Andrea Beretta per l’Inter e Luca Lucci per il Milan. Nelle scorse settimane sono stati interrogati giocatori, esponenti e figure apicali dei due club, col fine di comprendere approfonditamente che tipo di legami si fossero sviluppati tra squadre e gruppi organizzati. I principali dirigenti di Inter e Milan nelle prossime settimane verranno poi ascoltati anche dal Comitato speciale che verrà creato dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Gli atti della Procura di Milano sono arrivati a Roma il 14 ottobre, mercoledì 23 la Commissione ha votato per il via libera al Comitato ed entro martedì ogni gruppo parlamentare darà un nome da inserire nel Comitato che sarà composto da 7-8 unità complessive. Quando l’inchiesta giungerà nella sua fase più profonda ed apicale, tutti i documenti verranno consegnati alla FIGC, che condurrà la propria indagine con il lavoro del procuratore federale Giuseppe Chinè. Il Tribunale del Riesame, intanto, ha confermato le ordinanze di custodia cautelare per gli ultras milanisti Christian Rosiello e Riccardo Bonissi. Mentre Andrea Beretta, in cella anche per l’omicidio di Antonio Bellocco, ha nuovamente rifiutato di rispondere alle domande del pm Storari.

Foto: X ufficiale Inter