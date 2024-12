Dopo Werder Brema e St. Pauli, anche la Stella Rossa lascia X

“Il sistema di certificazione dei conti serve a fornire una certa garanzia della veridicità delle informazioni trasmesse. Ora chiunque può ottenere la certificazione. Questo cambiamento ha segnato l’inizio della totale deregolamentazione della piattaforma, trasformando X in un ecosistema dedito alla proliferazione di contenuti tossici. Questo fenomeno è stato notevolmente amplificato dal suo algoritmo volto, sotto la copertura della libertà di espressione, a propagare in modo massiccio un’ideologia radicalizzata e totalitaria. Questo trend ha visto una rapida crescita nelle ultime settimane, dove X è diventata una vera e propria arma strategica. Una piattaforma oggi sempre più utilizzata per amplificare discorsi odiosi e polarizzanti, svolgendo così un ruolo chiave nella manipolazione dell’opinione pubblica”.

Con il seguente comunicato, la Stella Rossa rende noto che, proprio come fatto già da Werder Brema e Sankt Pauli, lascerà il social di proprietà di Elon Musk. Nella nota, il club argomenta le motivazioni dietro questa scelta, fortemente legata allo scarso filtro delle informazioni, e ai molteplici messaggi d’odio che spesso circolano sulla piattaforma, senza i necessari e dovuti controlli.

Foto: Instagram Stella Rossa