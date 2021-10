L’Italia di Mancini torna a subire più di un gol: ecco da quando non accadeva

È in corso Italia-Spagna, semifinale di Nations League. La Nazionale azzurra è in svantaggio per 0-2 in virtù della doppietta di Ferran Torres. Era da molto tempo che la squadra di Mancini non subiva più di un gol in una partita, precisamente dal giugno 2018 contro la Francia. In tale occasione i transalpini ebbero la meglio per 3-1.

Foto: Twitter Vivo Azzurro