Ciao Nations League, viva il campionato e viva le Coppe: non se ne poteva più

Rispettiamo gli amanti della Nations League e della celebrazione di eventi che mai affogheranno la delusione del secondo Mondiale consecutivo da trascorrere in poltrona. Gli ultimi otto anni così, un fallimento totale, un’umiliazione che il tempo non potrà cancellare. Anche se vincessimo 10 Nations League consecutive, la macchia resterà indelebile e ce ne accorgeremo a maggior ragione tra metà novembre e metà dicembre. La sosta ha prodotto danni e polemiche di ogni tipo, come sempre, ha confezionato infortuni che di sicuro non aiuteranno i club alla vigilia di un autentico tour de force. Ma per fortuna torna il campionato e subito dopo toccherà a Champions, Europa League e Conference: non avremmo potuto resistere per un’altra settimana. Anzi, arriviamo alla ripresa prigionieri di una noia insostenibile. Domani alle 15 Napoli–Torino, alle 18 l’attesissimo Inter–Roma, alle 20,45 Empoli–Milan: finalmente…

Foto: twitter Serie A