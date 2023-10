Dopo la notte sfortunata arriva quella da incubo: Milan, ora devi fermare Mbappé

Un risveglio amaro quello per tutti i tifosi rossoneri dopo la beffa della rete di Locatelli/autorete di Krunic che ha consegnato la vittoria alla Juventus nel big match di giornata. Le sensazioni del giorno dopo sono più o meno tutte uguali: l’espulsione è stata la chiave di volta del match, e i bianconeri di Allegri sono riusciti a fare quello che sanno fare meglio: portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Dalla serata di ieri il Milan esce comunque con qualche certezza in più, come Mirante che è ancora in ottima forma e Kalulu che, con la brillantezza ritrovata, può sostituire tranquillamente il difensore tedesco squalificato a Napoli. Le valutazioni per il campionato però vanno rimandate, dal momento che prima c’è la notte europea da affrontare e non ci sono dubbi che Stefano Pioli, già a partire da ieri sera, abbia cominciato a pensarci. A Parigi infatti dopo i due pareggi con Newcastle e Dortmund arriva il big match contro il PSG di Kylian Mbappé, tornato a segnare contro lo Strasburgo in campionato. I rossoneri non possono più sbagliare, o meglio, si sarebbero potuti permettere un di racimolare solo 1 punto al Parco dei Principi se nelle due gare precedenti avessero concretizzato le occasioni avute a San Siro e al Westfalenstadion, ma così non è stato e ora con la formazione francese serve imporsi per poter tenere vive le speranze di una qualificazione. Il destino del Milan dovrà passare dal fenomeno in maglia 7 dei parigini, considerando il fatto che ad oggi non esiste una formula per fermarlo. Finita una notte amara e scura a San Siro arriva quella potenzialmente nera abisso per Pioli e i suoi, starà al Diavolo riportare la luce.