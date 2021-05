Dopo la Dakar, Villas-Boas parteciperà al rally di Portogallo

L’ex tecnico di Marsiglia e Chelsea, Andrè Villas-Boas, prenderà parte al prossimo rally di Portogallo, in programma dal 20 al 23 maggio.

Non si tratta di una prima volta al volante per il portoghese, che è un grande appassionato delle due ruote. Villas-Boas, infatti, ha partecipato già alla Dakar del 2018 ma si tratta della sua prima esperienza in un rally nel suo Paese natio.

Il tecnico, fresco di addio al Marsiglia poche settimane fa, guiderà una Citroën C3 nella categoria WRC3, riservata ai piloti privati.

