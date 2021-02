Dopo il lutto Boateng torna in Germania: salterà la finale contro il Tigres

Jerome Boateng non giocherà la finale del Mondiale per Club contro il Tigres. Come spiegato da Hans Flick in conferenza stampa, il difensore del Bayern Monaco ha già lasciato il Qatar e si sta recando in Germania dopo lo shock per la notizia sulla morte dell’ex fidanzata.

Wie Hansi Flick gerade erklärte, wird Jérôme Boateng aus privaten Gründen noch vor dem Finale zurück nach München reisen. — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021



Foto: bundesliga.com