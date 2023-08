Dopo Ibanez, l’Al Alhi punta Mario Hermoso per rinforzare la difesa

Dopo gli arrivi di Mahrez e Firmino e quello molto probabile di Ibanez, l’Al Alhi non avrebbe ancora intenzione di fermarsi e starebbe puntando – secondo quanto riporta Foot Mercato – sul difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso, che ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e non ha ancora rinnovato. Le trattative sarebbero già iniziate, ma il calciatore richiederebbe un grosso ingaggio, un motivo che fermerebbe la sua cessione al club saudita.

Foto: Instagram Hermoso