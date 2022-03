Donnarumma: “Volevamo regalare un sorriso, siamo delusi. Rimettiamoci in gioco per un futuro vincente”

Nonostante siano passati diversi giorni dall’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia del Nord, costata agli azzurri la mancata partecipazione al prossimo Mondiale, in casa azzurra non si placa il bruciore per quanto avvenuto nella serata di Palermo. Sulla sfida è tornato anche il portiere Gianluigi Dommarumma, che tramite i propri canali social oggi ha espresso tutto il suo rammarico.

Queste le parole dell’estremo difensore: “Volevamo partecipare al Mondiale, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo. Purtroppo non sarà così, siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi. Ma sappiamo anche che nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri”.

Foto: Twitter Donnarumma