Donnarumma: “Vogliamo vincere il campionato per Galtier. Dobbiamo essere arrabbiati per i troppi punti persi in casa”

Il portiere del PSG ha parlato al termine della sfida persa contro il Lorient, non nascondendo tutta la sua delusione: “Siamo tutti delusi. Il Lorient ha fatto una grande partita. Abbiamo perso troppi punti in casa e siamo tristi per il pubblico che è venuto allo stadio. Dobbiamo pensare ai punti su cui lavorare, migliorare e mettere a posto in campo. Sentiamo tante cose ma siamo concentrati a finire bene questa stagione, è molto importante per tutti: per il club, per i tifosi. Dobbiamo essere concentrati e lavorare. Abbiamo perso troppi punti in casa e dobbiamo essere incazzati per questo”.

Sulla situazione Galtier: “Siamo tristi per la situazione, gli siamo vicini. Lavoriamo perché vincere il campionato, per noi, è molto importante. Con il mister, con tanta voglia, dobbiamo vincere per lui. Ci sono troppe critiche al mister e non ci piacciono. Dobbiamo essere tutti uniti per vincere il campionato”.

Foto: Donnarumma Twitter PSG Champions