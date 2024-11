Donnarumma torna a San Siro: “Ricordi stupendi, è stata la mia casa per tanti anni”

Gianluigi Donnarumma, intervenuto in conferenza stampa pre Italia-Francia, ha parlato delle emozioni che proverà nel tornare a giocare a San Siro, nonostante le contestazioni ricevute in alcune occasioni.

“Tornare a San Siro è sempre speciale. È stata la mia casa per tanti anni, ricordi stupendi, i tifosi ogni partita ti fanno sentire il loro calore e quando entri a San Siro senti un’atmosfera totalmente diversa dalle altre. Domani ci sarà un’atmosfera incredibile: se c’è questa atmosfera è anche merito nostro che siamo riusciti a tirare fuori emozioni a tutti gli italiani. Quindi dobbiamo essere orgogliosi e farli emozionare. Poi a fine partita ci stringeremo in un grande abbraccio”.

Il portiere parla poi della crescita della squadra: “All’Europeo, quando finivo la partita, ero lì a pensare che eravamo una squadra che faceva fatica a palleggiare. Quando gli avversari attaccavano sembrava sempre che potessero farci male, ora invece, già a partire dalla gara in Francia, si è vista la compattezza. Fanno fatica a farci gol, abbiamo la cattiveria giusta e quello è cambiato tanto. Poi i gol se gli avversari si possono prendere, però è uno step in più che abbiamo fatto. Si vede quella voglia di difendere tutti insieme e questo ci porterà lontano. Perché non ci divertivamo? Diciamo che sono arrivati giocatori molto giovani, che hanno voglia di lavorare, di stare insieme, di divertirsi insieme. Quindi facciamo molto gruppo. Prima non so dirti il perché ma eravamo un po’ divisi, questo è anche colpa nostra e i risultati sicuramente non aiutano. Questo è un altro step da fare: quando i risultati non arrivano essere compatti, ma vedo un gruppo che può fare risultati in futuro”.

Foto: Instagram Donnarumma