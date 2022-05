Donnarumma: “Stagione positiva. Non ho rimpianti sul gol di Benzema, era fallo”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, è tornato sull’episodio contro il Real Madrid, del fallo di Benzema, che è costato ai parigini l’esclusione dalla Champions.

Queste le sue parole: “Non ho rimpianti in stagione. L’episodio con il Real? Il gol non era regolare, era fallo di Benzema, ma potevamo gestire meglio la partita. Sappiamo cosa sia successo, non mi sento colpevole. Adesso dobbiamo guardare avanti, il passato è passato, non possiamo fare altro. Basterà aspettare di giocare di nuovo la Champions League e mostrare a tutti chi siamo”.

Foto: twitter personale