Donnarumma: “Sono certo che andremo al Mondiale”

L’attuale portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, torna a parlare della Nazionale Italiana, ripercorrendo le emozioni dell’Europeo e lo sguardo dritto e aperto verso il Mondiale: “La vittoria dell’Europeo è il coronamento di un sogno. Vincere con la maglia dell’Italia è veramente speciale. Abbiamo fatto davvero un capolavoro, tutti insieme. CI ripenso ogni sera prima di andare a dormire e mi vengono i brividi. Ci è mancato il gol per qualificarci ai mondiali. Sono convinto che andremo al Mondiale, perché tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti difficili. Rispetto al Portogallo, sarebbe stato meglio pescare qualcun altro. Ma intanto vinciamo la prima partita. Non ci fa paura nessuno.”

FOTO: Twitter Donnarumma